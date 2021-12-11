«Атлетик» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Севилья».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.58, победа «Атлетика» в один мяч или ничья за 1.75.



«В первую очередь стоит отметить, что эти команды пропускают меньше всех в испанском чемпионате. В их воротах побывало всего лишь по 11 мячей за 16 туров. С большим отрывом это две команды, которые пропускают меньше всех. При этом «Атлетик» ненамного больше забивает – всего 13 голов. Меньше них забили только две команды, которые плетутся внизу турнирной таблицы. «Атлетик» – очень низовая команда, а «Севилья» при Лопетеги тоже скучна, тоже имеет крен в сторону обороны.



Важно также отметить личные встречи, которые в пользу «Атлетика», а в прошлом сезоне баски взяли шесть очков в матчах с «Севильей». Первая ставка здесь просто напрашивается – тотал меньше 2.5. На что ещё ставить, когда встречаются две команды с лучшими оборонами?



Вторая моя идея будет связана с тем, что «Атлетик» проведёт этот матч лучше и как минимум не проиграет, учитывая недельный цикл подготовки, меньшее количество травмированных и поддержку трибун. Что-то мне подсказывает, что «Атлетик» сейчас в более качественном состоянии, чем «Севилья». В последнее время команда Лопетеги не блещет и не играет на то второе место, которая она занимает в турнирной таблице.

Ещё недавно её воспринимали как претендента на чемпионство, но сейчас она так много уступает мадридскому «Реалу», что в чемпионство «Севильи» совсем не верится. Можно поставить на 1Х и ТМ 3.5, но я выберу ставку с чуть более высоким коэффициентом – победа «Атлетика» в один мяч или ничья. Тут вероятность ничьей или победы с минимальным счётом довольно высока».