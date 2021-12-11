ЦСКА — «Арсенал»: эксперты оценили шансы команды Березуцкого в матче РПЛ

11 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Арсенал». Начало игры — в 16:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех туляков оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.



Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Сделать ставку на «обе забьют» предлагается за 1.99, на гол в каждом тайме — за 1.75.

Гол в первые 15 минут идёт за 3.30, результативная ничья — за 6.00. Поставить на волевую победу ЦСКА можно за 10.5, а на волевую победу «Арсенала» — за 25.0.

Победа ЦСКА всухую оценена в 2.50, победа туляков всухую — в 11.5.

Где смотреть матч ЦСКА — «Арсенал»?