ЦСКА — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча РПЛ, где смотреть онлайн, по какому каналу
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11 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Арсенал». Начало игры — в 16:30 мск. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех туляков оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.
Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Сделать ставку на «обе забьют» предлагается за 1.99, на гол в каждом тайме — за 1.75.
Гол в первые 15 минут идёт за 3.30, результативная ничья — за 6.00. Победа ЦСКА всухую оценена в 2.50, победа туляков всухую — в 11.5.
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