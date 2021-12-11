«Челси» — «Лидс»: трансляция матча АПЛ, где покажут в прямом эфире, во сколько начало
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11 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ «Челси» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Лидса» оценён экспертами в 12.25. Ставки на ничью принимаются за 5.90.
Букмекеры уверены, что матч «Челси» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.
Пенальти идёт за 2.50, красная карточка — за 6.00, гол Ромелу Лукаку — за 1.65.
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