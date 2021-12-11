Биатлон сегодня: какой канал покажет, когда начало гонок, где смотреть в прямом эфире

С 10 по 12 декабря в Хохфильцене (Австрия) проходит третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022. Представляем вашему вниманию календарь гонок на субботу, 11 декабря.



11 декабря

14:15 — гонка преследования с четырьмя огневыми рубежами, мужчины.

16:15 — эстафета 4 х 6 км, женщины.



Обе гонки в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и Eurosport.



В состав мужской сборной России на этап в Хохфильцене включены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.



Женская сборная России на третьем этапе Кубка мира выступает в следующем составе — Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Эксперты оценили шансы Логинова и Латыпова в гонке преследования.

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