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Биатлон сегодня: какой канал покажет, когда начало гонок, где смотреть в прямом эфире

Биатлон сегодня: какой канал покажет, когда начало гонок, где смотреть в прямом эфире
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С 10 по 12 декабря в Хохфильцене (Австрия) проходит третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022. Представляем вашему вниманию календарь гонок на субботу, 11 декабря.

11 декабря
14:15 — гонка преследования с четырьмя огневыми рубежами, мужчины.
16:15 — эстафета 4 х 6 км, женщины.

Обе гонки в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и Eurosport.

В состав мужской сборной России на этап в Хохфильцене включены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.

Женская сборная России на третьем этапе Кубка мира выступает в следующем составе — Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

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