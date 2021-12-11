«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн, время начала матча АПЛ, где будет трансляция

11 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард впервые сыграет против своего бывшего клуба.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 12.25. Ставки на ничью принимаются за 6.95.



Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».