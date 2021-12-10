«Кёльн» — «Аугсбург»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 15-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Аугсбург».

Ставка: «Кёльн» не проиграет за 1.76.

«Аугсбург» в этом сезоне не выиграл ни одной выездной игры, забил лишь три гола на выезде, и ни разу не поразил хозяйские ворота чаще одного раза за матч. «Кёльн» не проиграл ни одного матча дома, всегда забивал дома и почти всегда (кроме одного матча) забивал более одного гола за игру дома. Четыре последних матча «Кёльн» — «Аугсбург» в городе Кёльне завершились вничью, пять последних были низовыми, и во всех семи был ТМ 3.5 мяча.



Какого-то яркого намёка на то, что тренд обеих команд изменится, сейчас нет. «Кёльн» должен не проиграть, в матче вряд ли будет более трёх голов, в экспресс ещё взял бы ИТМ 1.5 мяча для «Аугсбурга» за 1.35. Плюс попробую выловить ничью».

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