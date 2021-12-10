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«Вашингтон» — «Питтсбург»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть онлайн, какой канал

«Вашингтон» — «Питтсбург»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть онлайн, какой канал
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11 декабря в Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арены» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало запланировано на 03:00 мск, в прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтона» в основное время предлагается за 2.21. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2210 рублей. Победа «Питтсбурга» идёт за 2.80, ничья после 60 минут — за 4.20.

Аналитики уверены, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» окажется результативным: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.78, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.10. Гол в первые 10 минут идёт за 1.67, вероятность серии буллитов оценена в 8.90.

Заключить пари на гол Александра Овечкина можно за 1.90, на гол Сидни Кросби — за 2.20.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Вашингтон» — «Питтсбург».

«Вашингтон» — «Питтсбург». Александр Овечкин докажет, что Кросби ему не соперник «Вашингтон» — «Питтсбург». Александр Овечкин докажет, что Кросби ему не соперник
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