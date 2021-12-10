«Вашингтон» — «Питтсбург»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть онлайн, какой канал

11 декабря в Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арены» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало запланировано на 03:00 мск, в прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтона» в основное время предлагается за 2.21. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2210 рублей. Победа «Питтсбурга» идёт за 2.80, ничья после 60 минут — за 4.20.
Аналитики уверены, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» окажется результативным: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.78, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.10. Гол в первые 10 минут идёт за 1.67, вероятность серии буллитов оценена в 8.90.
Заключить пари на гол Александра Овечкина можно за 1.90, на гол Сидни Кросби — за 2.20.
- 10 декабря 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
08:45
-
08:00
- 9 декабря 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 8 декабря 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:00