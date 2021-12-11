«Челси» — «Лидс»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Лидс».

Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 2.38.

«Команды располагаются на разных краях турнирной таблицы. «Челси» на третьей строчке, пусть и проиграл в лондонском дерби «Вест Хэму». Томас Тухель после игры держался бодрячком, но одновременно производил впечатление растерянного человека, который не понимает, как игроки высокого класса допускают так много ошибок.



«Лидс» идёт на 14-й строчке, но не проигрывает уже три тура. «Лидс» не побеждал «Челси» в Лондоне уже 22 года! В прошлом сезоне «Челси» уверенно победил дома — 3:1. Думаю, что после провала в прошлом туре мотивация «Челси» будет запредельной, а «Лидсу» не поздоровится. Жду уверенную победу хозяев поля».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ман Сити» — «Вулверхэмптон».

Где смотреть матч «Челси» — «Лидс»?

Прогноз на матч «Норвич» — «МЮ».