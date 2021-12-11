«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Астон Вилла».



Ставка: «Ливерпуль» забьёт в каждом тайме за 1.70, победа «Ливерпуля» + обе забьют за 2.25.



«Вилла» хорошо начала при Джеррарде, одержав три победы в четырёх матчах. Да, кроме «Сити» не было серьёзных соперников, но уже есть положительные изменения в игре команды. Она стала более организованной, более дерзкой. На стандартах она заиграла с новой силой и стала использовать максимально свои ресурсы. Интересно наблюдать за тем, что происходит с «Астон Виллой», но сейчас надо понимать, что будет соперник совсем другого уровня. «Ливерпуль» на ходу, одержал шесть побед подряд, даже несмотря на потери и календарь.



Сложно находить интересные ставки, когда на победу одной из команд дают коэффициент в районе 1.20. Но несколько валуйных вариантов я всё-таки выбрал.



Во-первых, это ставка на то, что «Ливерпуль» забьет в обоих таймах за 1.70. Также не удивлюсь, если «Вилла» отличится при том, что «Ливерпуль» выиграет. Коэффициент на это 2.25.



У «Ливерпуля» есть некоторые проблемы при обороне стандартов. В матче с «Вест Хэмом» и «Миланом» он пропускал со стандартов, а «Вилла» как раз хороша при их розыгрыше. Конса забил два мяча в прошлой игре, Мингс забил два мяча в последних пяти играх – это два центральных защитника. Предположу, что именно от этих двух игроков вполне может исходить угроза, нет уверенности в том, что «Ливерпуль» сможет с этим справиться".

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ман Сити» — «Вулверхэмптон».

Как закончится матч «Норвич» — «МЮ»?