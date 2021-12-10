Василий Ломаченко — Ричард Комми: прогноз Вадима Тихомирова на бой

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Василий Ломаченко – Ричард Комми в лёгком весе.



Ставка: победа Ломаченко в 7-12-м раундах за 2.20.



«Василий Ломаченко проведёт свой очередной поединок в эти выходные. Я так и не нашёл человека, который сказал бы что-то интересное про этот бой. Мы понимаем, что Комми сейчас это не главная цель Василия, ему хочется закрыть недавнее поражение. Да, мы понимаем, что Комми панчер, и все говорят, что у него есть шанс.



В то же время мы понимаем, что Василий Ломаченко неплохо справляется с панчерами. Мы знаем, что Василий невероятно одаренный боксёр, но есть ощущение, что ему самому иногда надоедает заниматься тем, чем он занимается. Как будто ему нужно по-настоящему большое имя, большое достижение, которое сумело бы его замотивировать.



Думаю, что силовые удары Комми могут мешать Ломаченко, доставлять ему дискомфорт, их тяжело принимать, они влияют на его выносливость, они могут его травмировать. С другой стороны, Василий очень хорошо к ним адаптирован, он знает, как от них уходить.



Я специально посмотрел статистику – у первых 12 соперников Комми было 12 побед в общей сложности, поэтому говорить о том, что у него есть преимущество в опыте, нельзя. Думаю, что у Ломаченко больше шансов на победу, да и букмекеры вообще не верят в Комми. Здесь надо пытаться угадать либо точный исход, либо тотал раундов.



Мне кажется, что у Комми будет шанс зацепить Василия, что создаёт опасность, а у Василия будет шанс сделать то, что он делал с остальными своими соперниками, т.е. выпотрошить их, высосать всю энергию, чтобы они не дожили до конца боя. Думаю, что обоим бойцам может понадобиться время, поэтому мой прогноз – победа в 7-12-м раунде».

Какой канал покажет бой Ломаченко — Комми?

Прогноз Вадима Тихомирова на бой Оливейра — Порье.

Ломаченко — Комми: эксперты оценили шансы боксёров.