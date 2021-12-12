Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

«Реал» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: победа «Реала» за 2.17.

«Безусловно, центральный матч тура. Хотя «Атлетико» и находится на 4-м месте, но именно Симеоне может составить конкуренцию «Реалу» в этом сезоне. Хотя, на мой взгляд, удержать «бланкос» уже не получится.

Обе команды играли в Лиге чемпионов. Если «Реал» спокойно – как я и предсказывал – обыграл «Интер» и завершил групповой этап на 1-м месте, то «Атлетико» в упорнейшей борьбе в Португалии вырвал победу. Именно этих эмоций и сил (оставленных в ЛЧ) не хватит гостям, чтобы навязать борьбу Анчелотти.

Даже если Бензема не сыграет, мы видим, что в «Королевском клубе» есть замена. Игра у команды поставлена. Тем или иным способом, но «Реал» этот матч доведёт до победы. Команда сильнее всех в Испании, конкурентов у неё нет.

Чтобы чувствовать себе уверенно, спокойно ротировать состав и подводить лидеров к важным матчам, Анчелотти необходимо побеждать. Что он и сделает».

Прогноз Константина Генича на матч «Реал» — «Атлетико».

Почему Диего Симеоне не сможет остановить «Реал»?

Ставка на матч «ПСЖ» — «Монако» с коэффициентом 2.28.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021