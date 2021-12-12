«Реал» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Атлетико».
Ставка: победа «Реала» за 2.17.
«Безусловно, центральный матч тура. Хотя «Атлетико» и находится на 4-м месте, но именно Симеоне может составить конкуренцию «Реалу» в этом сезоне. Хотя, на мой взгляд, удержать «бланкос» уже не получится.
Обе команды играли в Лиге чемпионов. Если «Реал» спокойно – как я и предсказывал – обыграл «Интер» и завершил групповой этап на 1-м месте, то «Атлетико» в упорнейшей борьбе в Португалии вырвал победу. Именно этих эмоций и сил (оставленных в ЛЧ) не хватит гостям, чтобы навязать борьбу Анчелотти.
Даже если Бензема не сыграет, мы видим, что в «Королевском клубе» есть замена. Игра у команды поставлена. Тем или иным способом, но «Реал» этот матч доведёт до победы. Команда сильнее всех в Испании, конкурентов у неё нет.
Чтобы чувствовать себе уверенно, спокойно ротировать состав и подводить лидеров к важным матчам, Анчелотти необходимо побеждать. Что он и сделает».
Прогноз Константина Генича на матч «Реал» — «Атлетико».
Почему Диего Симеоне не сможет остановить «Реал»?
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