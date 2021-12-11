«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «МЮ» забьёт во втором тайме больше, чем в первом за 2.26.

«Что из себя будет представлять новый «Юнайтед», пока сложно сказать. На первый матч Рангник изменил расстановку, стал играть 4-2-2-2 – команда выглядела более организованной без мяча, но впереди толком ничего за 90 минут не создала и не без везения «Кристал Пэлас» обыграла. Ну а в игре с «Янг Бойз» он решил посмотреть на ближайший резерв и также вряд ли остался довольным от увиденного.



Дин Смит в этом сезоне «МЮ» уже обыгрывал, и наверняка построит игру так же, как и тогда, когда «Вилла», сыграв максимально компактно, мало что позволяла сопернику у своих ворот и реализовала один из немногих моментов впереди. Получится ли то же самое сделать с другой командой, неизвестно, но план на игру, думаю, будет таким же.



Предположу, что «МЮ» придётся помучиться, но во втором тайме команда свое всё же забьёт».

Чего ждать от матча «Норвич» — «МЮ»?

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