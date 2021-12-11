«Ростов» – «Урал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Урал».

Ставка: победа «Ростова» за 2.00.

«Урал» отличную серию выдал — пять матчей без поражений. И в прошлом туре он наконец-то выиграл после четырех ничьих. Победила команда Шалимова «Локомотив». «Урал» наконец-то не последний, и технически он даже не в зоне вылета, а в зоне стыков. Тяжелая была первая часть сезона для «Урала», но заканчивается это всё не так уж плохо.



«Ростов», конечно, надеялся быть выше, а сейчас он всего на 2 очка опережает тот же «Урал» и идёт вровень с «Нижним», который в зоне переходных матчей. Но в последнее время дома ростовчане играют ярко и результативно. В среднем дома «Ростов» забивает по 2 мяча. По классу исполнителей «Ростов» «Урал» превосходит. Это очевидно. Последний матч с «Зенитом» провели неплохо — отняли очки в Санкт-Петербурге.



Я думаю, что «Ростов» на мажорной ноте постарается закрыть этот год. Ресурсы у него для этого есть. Ставлю на победу хозяев".

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