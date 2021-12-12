«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.14.

«Недавний очный матч закончился 0:0 в основное время. В общем-то и от этой игры я не жду много заброшенных шайб, но снова 0:0 не ожидаю, будет 1:1 или минимальная победа гостей. ЦСКА сейчас стал играть в более атакующий хоккей, однако против «Локомотива», да ещё и на его площадке, вряд ли получится забить больше двух шайб.



Букмекеры дают абсолютно равные шансы обеим командам в этом матче, но мне видится, что всё-таки немного больше шансов на победу у ЦСКА. Армейцы умеют играть хорошие игры против сильных оппонентов. И мне кажется, даже вполне способны выиграть в основное время. Поражение 2:5 от нижегородского «Торпедо» в домашнем матче? Думаю, что тут сыграла роль недооценка соперника, который идёт ниже в таблице.

Поэтому ЦСКА сейчас и не лидер, таких соперников, как «Торпедо», армейцы должны обыгрывать, если хотят быть снова лидерами. В матче с «Локо» подобного недонастроя точно не будет, и думаю, тренерский штаб ЦСКА большое внимание уделит игре в Ярославле. Плюс у ЦСКА чуть больше времени на подготовку к этому матчу".

Прогноз на матч «Спартак» — «Автомобилист».



Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва.



Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА.