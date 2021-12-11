«Динамо» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Симонова на матч РПЛ

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Зенит».

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.61.

«Начнём с того, что у обеих команд могут быть достаточно серьёзные потери в группах атаки. У „Динамо“ под вопросом отсутствие Шиманськи, который подаёт стандартные положения, и его отсутствие ударит по атакующим перспективам „Динамо“. У „Зенита“ могут не сыграть Азмун и Вендел.



Во-вторых, в Москве сейчас холодно, морозно, а такая погода всегда накладывает отпечаток на действия футболистов.



В-третьих, это будет заключительная игра перед уходом на зимнюю паузу. Безусловно, она важна для обеих команд. „Динамо“ в случае сенсационной победы стало бы, как это называют в Германии, „зимним чемпионом“. „Зенит“, если победит, уйдёт на зимние каникулы на ожидаемом для питерцев первом месте.



В любом случае обе команды уже одной ногой в отпуске и хотят, чтобы все быстро закончилось и они смогли улететь на отдых. Все эти факторы могут отразиться на игре, поэтому я предполагал, что все эти нюансы могут привести к тому, что игра будет низовой.



Например, коэффициент на тотал меньше 3 предлагают в районе 1.60. Я считаю это отличной сделкой. Думаю, что в игре будет максимум 2-3 гола. В случае трёх будет возврат ставки».