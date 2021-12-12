«Динамо» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России в Москве

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Зенит».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.08.
«Получается, что в последнем туре перед паузой второй год подряд проходит ключевая игра. Команды разделяют два очка, а в случае победы «Динамо» может уйти на большой перерыв лидером. «Динамо» заслужило этот шанс быть вверху.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Динамо» — «Зенит».
«Динамо» в последний раз проиграло как раз в матче с «Зенитом». Вы помните, играли в Петербурге. После этого «Динамо» выиграло все следующие четыре матча. Не играло в еврокубках и к встрече подходит в лучшем состоянии, чем «Зенит».
Физически «Зенит» готов играть, но морально он выпотрошен. Эмоций может не хватить, хотя играет с прямым конкурентом за чемпионство. Учитывая, что «Зенит» собирается на топовых соперников хорошо, я бы дал прогноз на то, что «Зенит» победит, но погода будет минус 9 или 10 в воскресенье, а в субботу вообще до минус 18, так что хороший футбол будет сложно показывать.
«Зенит» привык играть в комфортной погоде. На первом плане всё же будут морально-волевые качества. «Зениту» стратегически важно не проиграть. Вот вокруг этого все и будет строиться. Я не жду красивой игры с большим количеством голов.
Я склоняюсь к ничьей. Скорее всего, будет 0:0 или 1:1, но, чтобы перестраховаться и продолжить свою серию победных прогнозов, я дам тотал матча меньше 2.5 мяча".
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Динамо» — «Зенит».
Где смотреть матч «Динамо» — «Зенит»?
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