«Динамо» — «Зенит»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата России «Динамо» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» за 2.11.
«Москвичи впечатляют в этом сезоне и ни на шаг не отпускают лидера, находясь с 35 баллами на второй строчке. Дома команда ещё и пропускает в среднем менее гола за игру. Четыре тура кряду получилось выиграть, в предыдущем была переиграна «Уфа».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Динамо» — «Зенит».
Сине-бело-голубые по-прежнему лидируют в чемпионате России, правда, в предыдущем туре пришлось отыгрываться с «Ростовом» (2:2) и три очка заработать не удалось. В Лиге чемпионов на днях выдали фантастический матч и забили трижды действующему обладателю трофея «Челси» (3:3).
На мой взгляд, «Динамо» будет играть в красивый энергозатратный футбол и создаст много моментов, однако вскрыть оборону будет невероятно сложно. Очень симпатичную игру демонстрируют хозяева, но в таких противостояниях им может не хватить опыта.
По моему мнению, гости наберут три балла и оторвутся от прямого конкурента. Петербуржцы умеют выигрывать, когда решается судьба промежуточного лидерства. Обычно для этого им достаточно превосходства в один мяч и надёжной игры в обороне».
Какой канал покажет матч «Динамо» — «Зенит»?
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Динамо» — «Зенит».
Чего ждать от матча «Динамо» — «Зенит»?
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