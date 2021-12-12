«Осасуна» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона» в 17-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.85, ИТМ 1.5 гола «Барселоны» за 1.78.

«Барселона» играет просто чудовищно. Хави, как оказалось, не волшебник. Да, «Барселона» попала в Лигу Европы. «Барселона» в чемпионате Испании проиграла «Бетису». «Барселоне» с таким трудом голы даются, да что там голы моменты очень сложно рождаются. Проблемы «Барселоны» видны невооруженным взглядом.



«Осасуна» также подходит с немалым количеством проблем. «Осасуна» очень неплохо стартовала, шла в первой пятёрке, потом начала сбоить. Семь или восемь матчей уже без побед, причём все матчи низовые. При этом «Осасуна» очень неплохо играет в обороне.



Учитывая проблемы «Барсы» в атаке и неплохую игру «Осасуны» в защите. Посмотрите, одни низы. Дважды «Осасуне» сумела забить только «Севилья» и «Реал Сосьедад» и то второй мяч в самой концовке. Есть резон сыграть низ. «Осасуна» и на выезде с «Реалом» сыграла 0:0. «Барселоне» на выезде будет очень непросто, тем более что видно, что психологически и эмоционально команда не в лучшем виде.



Кроме того, есть повреждения у Альбы, Депая, поднаелся Бускетс. А других «художников» у «Барселоны» пока нет. Поэтому основной прогноз — тотал меньше 2.5 мяча. Я бы ещё рассмотрел вариант тотал «Барселоны» меньше 1.5 мяча за 1.78. Вышеописанные причины подталкивают меня к мысли о том, что больше одного мяча эта «Барселона» на выезде не сможет забить такой «Осасуне».