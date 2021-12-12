«Реал» — «Атлетико» Мадрид: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 17-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Реала» за 2.17.

«В ближайшем туре испанской Ла Лиги нас ждёт мадридское дерби. Обе команды после Лиги чемпионов. «Атлетико» вышел в следующий раунд. Хотя многие не верили. Удалось обыграть «Порту» (3:1). В этой игре случилось очень много драк, потасовок. На этом фоне мадридский «Реал» легко решил все свои задачи. Да и «Интер» обыграли очень уверенно.



Как по мне, абсолютно заслуженно мадридский «Реал» лидирует в Ла Лиге. Команда очень здорово играет как в атаке, так и в обороне. Обратите внимание, как в последних турах заиграл Эдер Милитао, просто невозможно его стало пройти. Это тоже как будто эффект Карло Анчелотти. Про Бензема молчу, много говорили о нём. Винисиус Жуниор, который по своему вниманию и важности проявляет себя не меньше Бензема, тоже великолепен.



«Атлетико» — это команда с классными футболистами, но сейчас у команды целая масса проблем в обороне. Что-то поломалось в последнее время у Диего Симеоне. Я считаю, что на «Сантьяго Бернабеу», пусть простят меня болельщики «Атлетико», нужно играть победу «Реала» за 2.17».

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