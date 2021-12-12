Василий Ломаченко — Ричард Комми: прямая трансляция боя, смотреть онлайн, какой телеканал

В ночь с 11 на 12 декабря в «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) пройдёт бой между украинцем Василием Ломаченко и Ричардом Комми из Ганы.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир боксёрского вечера начнётся в 04:55 мск. Ориентировочное время начала боя Ломаченко и Комми — 07:00 мск.
Букмекеры считают Василия Ломаченко явным фаворитом. Заключить пари на победу украинца предлагается с коэффициентом 1.06, это примерно 89% вероятности. Успех Ричарда Комми доступен за 10.50 (9%), а ничья — за 39.0 (2%).
Досрочное завершение боя оценивается коэффициентом 1.33. Тотал больше 7.5 раунда идёт за 1.65, а тотал меньше 6.5 раунда — за 2.18. Если поединок завершится до исхода первой минуты, зайдёт коэффициент 47.0.
Прогноз Александра Емельяненко на бой Ломаченко — Комми.
Прогноз Орландо Солидо на бой Ломаченко — Комми.
Чего ждать от боя Ломаченко — Комми?
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