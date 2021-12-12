«Динамо» — «Зенит»: время начала матча, где смотреть, какой телеканал покажет

12 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех «Динамо» оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.78.
Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.66, на пенальти — за 2.15, на красную карточку — за 2.65.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Динамо» — «Зенит».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Динамо» — «Зенит».
Почему матч «Динамо» — «Зенит» не разочарует болельщиков?
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