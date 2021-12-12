«ПСЖ» — «Монако»: онлайн-трансляция матча, смотреть онлайн, по какому телеканалу

12 декабря состоится матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ»



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Монако» оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 5.05.



Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.



На пенальти дают 2.70, на красную карточку — 3.20. Гол Лионеля Месси оценён в 1.90, гол Александра Головина — в 7.50.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Монако» с коэффициентом 2.28.

Прогноз Константина Генича на матч «Осасуна» — «Барселона».

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Лестер» — «Ньюкасл».