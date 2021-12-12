«Реал» — «Атлетико»: где смотреть онлайн, время начала матча, прогнозы и ставки

12 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Атлетико» оценён экспертами в 3.78. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Букмекеры не считают, что матч «Реал» Мадрид — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.79, на пенальти — за 2.40.

Прогноз Константина Генича на матч «Реал» — «Атлетико».



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