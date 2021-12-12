«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч чемпионата КХЛ, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и столичный ЦСКА.
Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.35.
«Игорь Никитин не в первый раз встретится со своей бывшей командой. В Парке легенд ЦСКА в нынешнем чемпионате оба раза взял верх – 3:1 и 1:0 в овертайме, когда Сергей Федоров застал ярославцев врасплох, заменив по ходу игры вратаря на четвёртого полевого игрока.
На сегодня клубы в Западной конференции разделяют всего пять очков, хотя до прихода Никитина волжане балансировали на грани кубковой восьмёрки. Главное, что сделал новый тренер, бравший с ЦСКА Кубок Гагарина — наладил оборону. В последних 11 турах железнодорожники ни разу не пропускали более двух шайб. А как говорил еще Владислав Третьяк, в ЦСКА и в сборной Союза он всегда имел право на пару ошибок.
Конечно, нынешний «Локомотив» — не чета командам топ-хоккеиста ХХ века, потому волжане, пропуская мало, далеко не всегда добиваются успеха. В этих 11 матчах подопечные Никитина набрали только 14 очков из 22 возможных. Для сравнения: ЦСКА на этой дистанции приобрёл 17 баллов. То есть разница небольшая. Но армейцы на этом отрезке четыре раза пропустили три и более шайбы. В том числе в последнем туре на своём льду сенсационно продули «Торпедо» — 2:5.
Из сказанного делаю вывод, что достоверно предсказать победителя в этой паре невозможно. Потому предлагаю делать ставку на количество заброшенных шайб. Думаю, их будет меньше шести».
Прогноз на матч «Спартак» — «Автомобилист».
Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва.
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