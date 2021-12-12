«Сочи» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 3.70.

«Сочи» мощно стартовал и даже приближался вплотную к действующему чемпиону, которому, к слову, сумел нанести поражение. На счету «барсов» девять побед и ничья, которые принесли 28 очков и пятую позицию в турнирной таблице.



«Спартак» вырвал победу в последнем туре с «Ахматом». На сегодня москвичи занимают девятую позицию в таблице. Не могу не отметить 20 забитых голов перед большими зимними каникулами, что очень мало для команды такого уровня.



Я давно говорил, что рано закапывать мою родную команду, и всегда верил в клуб. Могу порадоваться за результат в Лиге Европы, где наши клубы давно не занимали первые позиции в группах, да и победа в сегодняшней игре может вывести коллектив в район седьмого места. Отдаю предпочтение своей команде, но победа лёгкой сегодня не будет».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Сочи» — «Спартак».

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