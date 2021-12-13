«Сочи» — «Спартак»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

13 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.13. Успех москвичей оценён экспертами в 3.75. Ставки на ничью принимаются за 3.76.



Букмекеры сомневаются, что матч «Сочи» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Вероятность пенальти оценена в 2.24, а красной карточки — в 2.80. Гол Матео Кассьерры оценён в 2.40, гол Квинси Промеса — в 3.20.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Сочи» — «Спартак».

Чего ждать от матча «Сочи» — «Спартак»?

Где смотреть матч «Сочи» — «Спартак»?