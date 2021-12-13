«Сочи» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» в 18-м туре РПЛ сезона-2021/2022.



Ставка: «Сочи» забьёт во втором тайме за 1.65.



«Спартак» после триумфа в Лиге Европы, после величайшей победы, а иначе и не назовёшь. Ведь занять первое место в группе, где играют «Лестер», «Наполи» — это большое достижение, пусть «Наполи» и обошли по личным встречам, но дважды же выиграли у неаполитанцев.



Вот с таким вот настроением «Спартак» отправляется на юг в Сочи. Это одна из самых неприятных команд для «Спартака», потому что коллектив Федотова, в который раз играет в Сочи и не забивает. В Сочи не очень убедительно играет в последние сезоны.



У «Спартака» есть кадровые проблемы. Из-за дисквалификации не сыграет Соболев. Мы видели, что и без Соболева «Спартак» справился и нашёл нужные струнки с «Легией». В атаке игра «Спартака» была, мягко говоря, не очень убедительной, в обороне лучше.



Хочется уйти на зимнюю паузу с победой и тем и другим. «Спартак» постарается, может быть, даже с новым тренером, что-то компенсировать и нагнать. «Сочи» должен остаться в пелотоне команд, которые претендуют с пятого места по второе. «Спартаку» может просто не хватить силёнок. Скамейка запасных коротковата, а у «Сочи» все сильнейшие в строю.



Мой прогноз на эту встречу — гол «Сочи» во втором тайме. Да, «Спартак» не пропустил во втором тайме от «Ахмата» и от «Легии», но как раз эмоциональных сил «Спартаку» на второй тайм матча с «Сочи» может не хватить».

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