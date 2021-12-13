«Сочи» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.95.

«Сочи» готовится к этой игре и будет биться дома. Ещё совсем недавно «Сочи» обыгрывал сильные команды: и «Зенит», и ЦСКА. В последних трёх матчах команда набрала всего одно очко, на выезде с «Уралом».



Дома «Сочи» проиграл два матча со счётом 1:2. Это было против «Рубина» и «Краснодара», так что «Сочи» дома может быть и не так опасен. Хотя состав хороший, сбалансированный. На всех позициях есть конкуренция. Три центральных защитника, два края. В центре хорошо сыгранная связка, а впереди уже давно ничего не меняется.



У «Спартака» с трудом набирается 11 человек, которые бьются из последних сил. Мы знаем, что уже точно не сыграют ни Соболев, ни Ларссон в атаке. По последней игре с «Легией» мы увидели, что всё вроде бы хорошо. Бакаев хорошую игру провёл. Игнатьев сыграл отлично, но когда они уже устали и надо было делать замены, то вышел Мелкадце, который ни за один мяч не зацепился. Просто некому выходить на замену и это большая проблема. Изначально Бакаев и Игнатов сыграли очень хорошо.



Эта игра будет примерно такой же, как с «Легией». Не будет много голов. Все будут играть на результат. «Сочи» хочет вернуться на третье место и «Спартак» выше оказаться. Надо закончить первую половину сезона выше 8-го места, чтобы было сложно убрать Руя Виторию.



Думаю, что удача улыбнётся «Спартаку». Скорее всего, он выиграет со счётом 1:0. Я вижу именно такой счёт. Это последняя игра и тут все захотят победить. Однако мой прогноз на матч будет тотал меньше 2.5 мяча. Склоняюсь к тому, что «Спартак» победит, но как минимум не проиграет. Удача должна вознаградить и команду, и руководство, и Руя Виторию. Голов в этом матче много ждать не стоит».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Сочи» — «Спартак».

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