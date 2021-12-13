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«Сочи» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России
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Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч чемпионата России «Сочи» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.00.

«Спартаку» нужно реализовать свой потенциал. «Сочи» же необходимо вернуть ту игру, за которую команду так хвалили. Между ними всего пять очков в турнирной таблице. Обе команды имеют склонность довольно много забивать. В 11 из 13 последних домашних матчей «Сочи» в РПЛ забивалось минимум три мяча.

«Сочи» пропускал в шести последних матчах РПЛ дома. «Спартак» забивал в шести из семи последних матчей на выезде. У «Спартака» не сыграют Айртон и Соболев. Это большие потери. Возможно, не сыграют Кофрие и Ларссон. Поэтому буду исходить из того, что команды нас порадуют забитыми голами. Поставлю на тотал больше 2.5 мяча».

Прогноз Константина Генича на матч «Сочи» — «Спартак».

Где смотреть матч «Сочи» — «Спартак»?

Чего ждать от матча «Сочи» — «Спартак»?

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