«Сочи» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч чемпионата России «Сочи» — «Спартак».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.00.
«Спартаку» нужно реализовать свой потенциал. «Сочи» же необходимо вернуть ту игру, за которую команду так хвалили. Между ними всего пять очков в турнирной таблице. Обе команды имеют склонность довольно много забивать. В 11 из 13 последних домашних матчей «Сочи» в РПЛ забивалось минимум три мяча.
«Сочи» пропускал в шести последних матчах РПЛ дома. «Спартак» забивал в шести из семи последних матчей на выезде. У «Спартака» не сыграют Айртон и Соболев. Это большие потери. Возможно, не сыграют Кофрие и Ларссон. Поэтому буду исходить из того, что команды нас порадуют забитыми голами. Поставлю на тотал больше 2.5 мяча».
Прогноз Константина Генича на матч «Сочи» — «Спартак».
Где смотреть матч «Сочи» — «Спартак»?
- 13 декабря 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 12 декабря 2021
-
21:54
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
14:40
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:21
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
03:00
-
00:00
- 11 декабря 2021
-
22:10