«Сочи» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч чемпионата России «Сочи» — «Спартак».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.00.



«Спартаку» нужно реализовать свой потенциал. «Сочи» же необходимо вернуть ту игру, за которую команду так хвалили. Между ними всего пять очков в турнирной таблице. Обе команды имеют склонность довольно много забивать. В 11 из 13 последних домашних матчей «Сочи» в РПЛ забивалось минимум три мяча.



«Сочи» пропускал в шести последних матчах РПЛ дома. «Спартак» забивал в шести из семи последних матчей на выезде. У «Спартака» не сыграют Айртон и Соболев. Это большие потери. Возможно, не сыграют Кофрие и Ларссон. Поэтому буду исходить из того, что команды нас порадуют забитыми голами. Поставлю на тотал больше 2.5 мяча».

Прогноз Константина Генича на матч «Сочи» — «Спартак».

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