«Сочи» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 3.70, обе забьют за 1.79.
«Сочи» Владимира Федотова является сложным соперником для «Спартака» — в прошлом сезоне игра в южном городе завершилась грандиозным скандалом и поражением москвичей, а в первом круге сочинцы выиграли у красно-белых в столице. В целом у «Спартака» в пяти официальных матчах одна победа.
Однако я считаю целесообразным поставить на «Спартак», потому что перекос коэффициентов в сторону хозяев кажется мне чрезмерным. Красно-белые постараются красиво проститься с Руем Виторией и сохранить плацдарм для рывка весной при новом тренере Ваноли. В случае победы в «Сочи» до зоны еврокубков будет рукой подать. Победа гостей за 3.70 выглядит ну очень сладким вариантом для ставки.
Второй мой выбор — «обе забьют». Такая ставка сыграла в восьми последних матчах «Сочи» и в 9 из 10 последних матчей «Спартака» (сыграла бы 10 из 10, если бы Селихов не потащил пенальти от «Легии»). В Сочи тепло, и перед завершением года я жду от соперников результативной игры, даже несмотря на серьёзные потери в группе атаки «Спартака».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Сочи» — «Спартак».
Где покажут матч «Сочи» — «Спартак»?
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