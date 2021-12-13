Плей-офф Лиги чемпионов: время начала жеребьёвки, прямая трансляция, по какому каналу

13 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22. Начало — в 14:00 мск.

При жеребьёвке будут разведены представители одной страны. Также в 1/8 финала не смогут встретиться команды, которые выступали в одной группе.

Сеяные клубы:



«Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лилль» (Франция), «Ювентус» (Италия).



Несеяные клубы:



«ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Челси» (Англия).



Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные встречи пройдут 8, 9, 15 и 16 марта.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Сочи» — «Спартак».

Прогноз Константина Генича на матч «Сочи» — «Спартак».