Плей-офф Лиги чемпионов: время начала жеребьёвки, прямая трансляция, по какому каналу

13 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22. Начало — в 14:00 мск.
При жеребьёвке будут разведены представители одной страны. Также в 1/8 финала не смогут встретиться команды, которые выступали в одной группе.
Сеяные клубы:
«Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лилль» (Франция), «Ювентус» (Италия).
Несеяные клубы:
«ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Челси» (Англия).
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные встречи пройдут 8, 9, 15 и 16 марта.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Сочи» — «Спартак».
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