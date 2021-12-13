«Сочи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча, время начала, где покажут в прямом эфире

13 декабря в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком». Начало игры — в 19:00 мск, прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ».
Сделать ставку на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 2.11. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2110 рублей. Победа «Спартака» оценивается в 3.57, ничья — в 3.62.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Заключить пари на «обе забьют» можно за 1.65.
Пенальти идёт за 2.24, удаление — за 2.80, гол в первые 15 минут — за 3.30, а гол в каждом тайме — за 1.71.
Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (6.60). Следом идёт победа «Сочи» со счётом 1:0 (7.50), 2:1 в пользу «Сочи» (8.30) и 2:0 в пользу «Сочи» (9.40).
Прогноз Константина Генича на матч «Сочи» — «Спартак».
Прогноз Дмитрия Симонова на матч «Сочи» — «Спартак».
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