«Сочи» — «Спартак»: фрибет 1000 рублей к матчу РПЛ
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13 декабря пройдёт матч РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». Начало — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.
2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет 1000 рублей будет доступен в мобильном приложении Фонбет сразу после установки.
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