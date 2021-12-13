«Сочи» — «Спартак»: ставка Алексея Андронова с коэффициентом 3.55 на матч РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» в 18-м туре РПЛ.
Ставка: ничья за 3.55.
«Очень много разговоров по поводу этой игры. Прежде всего они касаются будущего «Спартака» и его главного тренера Руя Витории. Запланирован совет директоров, который решит, остаётся португалец или нет.
«Спартак» хорошо выступил в Лиге Европы, а в чемпионате выступил не лучшим образом, но для всех, кто нейтрально относится к «Спартаку», отставка Витории прямо сейчас будет выглядеть странно.
У «Спартака» нет ряда травмированных, Соболев полетел с командой, но играть не сможет из-за дисквалификации. Я не думаю, что игра будет для «Спартака» лёгкой, но с точки зрения эмоций мне кажется, что они должны своего тренера поддержать, выразив своё мнение на поле.
Выберу ставку на ничью с коэффициентом 3.55. Силы команд мне кажутся примерно равными, что-то типа 1:1 весьма неплохо в этой игре просматривается».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Сочи» — «Спартак».
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Сочи» — «Спартак».
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