«Сочи» — «Спартак»: ставка Алексея Андронова с коэффициентом 3.55 на матч РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» в 18-м туре РПЛ.



Ставка: ничья за 3.55.



«Очень много разговоров по поводу этой игры. Прежде всего они касаются будущего «Спартака» и его главного тренера Руя Витории. Запланирован совет директоров, который решит, остаётся португалец или нет.



«Спартак» хорошо выступил в Лиге Европы, а в чемпионате выступил не лучшим образом, но для всех, кто нейтрально относится к «Спартаку», отставка Витории прямо сейчас будет выглядеть странно.



У «Спартака» нет ряда травмированных, Соболев полетел с командой, но играть не сможет из-за дисквалификации. Я не думаю, что игра будет для «Спартака» лёгкой, но с точки зрения эмоций мне кажется, что они должны своего тренера поддержать, выразив своё мнение на поле.



Выберу ставку на ничью с коэффициентом 3.55. Силы команд мне кажутся примерно равными, что-то типа 1:1 весьма неплохо в этой игре просматривается».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Сочи» — «Спартак».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Сочи» — «Спартак».

Прогноз Константина Генича на матч «Сочи» — «Спартак».