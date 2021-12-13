Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов: все пары 1/8 финала, кто с кем сыграет, когда матчи

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА выглядят так:
«Бенфика» (Португалия) — «Реал Мадрид» (Испания)
«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Атлетико Мадрид» (Испания) — «Бавария» (Германия)
«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)
«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15, 16, 22 и 23 февраля на полях команд, указанных в парах первыми. Ответные встречи состоятся 8, 9, 15 и 16 марта.
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 29 мая в Санкт-Петербурге.
Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала.
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