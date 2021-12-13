Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов: все пары 1/8 финала, кто с кем сыграет, когда матчи

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА выглядят так:

«Бенфика» (Португалия) — «Реал Мадрид» (Испания)



«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)



«Атлетико Мадрид» (Испания) — «Бавария» (Германия)



«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)



«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)



«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)



«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)



«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)



Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15, 16, 22 и 23 февраля на полях команд, указанных в парах первыми. Ответные встречи состоятся 8, 9, 15 и 16 марта.



Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 29 мая в Санкт-Петербурге.

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