Результаты жеребьёвки Лиги Европы для «Зенита»: кто соперник в плей-офф, когда играют

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. По её итогам определился соперник санкт-петербургского «Зенита» по стыковым матчам. Им стал «Бетис» (Испания).
Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответная встреча пройдёт 24 февраля в Севилье.
«Зенит» по итогам 18 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на два очка. «Бетис» набрал 33 балла в 17 матчах чемпионата Испании и занимает третью строчку, отставая от «Реала» (42) и «Севильи» (34).
Другой представитель России в плей-офф Лиги Европы — «Спартак» — вступит в борьбу на стадии 1/8 финала. Красно-белые попали туда напрямую, поскольку заняли первое место в группе Лиги Европы.
Эксперты оценили шансы «Зенита» пройти «Бетис» в Лиге Европы.
Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала.
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