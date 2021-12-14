«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» в один мяч или ничья за 2.37.



«Брентфорд» очень уверенно стартовал в элитном дивизионе Англии после длительного отсутствия. Команда за 16 туров добыла по пять побед и ничьих, что принесло 20 очков и место в ТОП-10. Кроме того, появился серьёзный запас очков, который позволяет уверенно провести вторую половину турнира АПЛ.



«Манчестер Юнайтед» получил нового наставника, при котором ещё не проигрывал в чемпионате и уверенно завершил групповой этап в Лиге чемпионов. Нельзя не отметить, что потенциал у «красных дьяволов» очень серьёзный, что позволит команде побороться за победу в главном клубном турнире Европы.



Хозяева этого матча показали, что никому без боя турнирные баллы не отдадут, но класс гостей, конечно, выше. Что могу отметить – «МЮ» стало скучно смотреть, даже несмотря на общий успех.



В этой игре не могу исключить ничью или минимальный успех гостей. Предлагаю заиграть комбинированное пари на эту дуэль. Моя ставка – ничья или победа «Манчестер Юнайтед» в один мяч".

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Чего ждать от матча «Брентфорд» — «МЮ»?