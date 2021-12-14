«Штутгарт» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 16-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Штутгарт» — «Бавария».

Ставка: гол Роберта Левандовского и победа «Баварии» за 1.58.

«Бавария» не без труда обыграла в прошлом туре «Майнц» (1:2). Левандовски не забивает два матча подряд, что уже является для него «чёрной серией», как бы это забавно ни звучало.



«Штутгарт» не забил всего в одном домашнем матче Бундеслиги из восьми. Дома эта команда в последний раз побеждала «Баварию» в 2007 году, серия домашних поражений составляет уже 11 матчей, однако лишь пару раз хозяева были разгромлены, остальные поражения — в 1-2 мяча.



Левандовски забил «Штутгарту» в четырех последних матчах (6 голов), в крайней встрече поляк сделал хет-трик. Предположу, что Левандовски на этот раз вновь отличится, а гости одержат победу".

Где покажут матч «Штутгарт» — «Бавария»?