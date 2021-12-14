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«Норвич» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Норвич» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Норвич» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.78.

«Астон Вилла» всё-таки хороша под руководством Джеррарда. По сути, во всех компонентах игры команда стала лучше после его появления, хотя рука не поднимется кинуть камень в огород Дина Смита.

Новая команда Смита как раз и станет очередным вызовом для «Виллы», и думается, шансов у «Норвича» в этом противостоянии немного.

Бирмингемцы стали куда организованнее и надёжнее в игре без мяча. Ну и впереди команда действует достаточно эффективно. Да, «Ливерпулю» ничего противопоставить толком не получилось, но трём другим соперникам при Джеррарде, включая «Ман Сити» было непросто".

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