«Норвич» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Норвич» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.78.

«Астон Вилла» всё-таки хороша под руководством Джеррарда. По сути, во всех компонентах игры команда стала лучше после его появления, хотя рука не поднимется кинуть камень в огород Дина Смита.



Новая команда Смита как раз и станет очередным вызовом для «Виллы», и думается, шансов у «Норвича» в этом противостоянии немного.



Бирмингемцы стали куда организованнее и надёжнее в игре без мяча. Ну и впереди команда действует достаточно эффективно. Да, «Ливерпулю» ничего противопоставить толком не получилось, но трём другим соперникам при Джеррарде, включая «Ман Сити» было непросто".