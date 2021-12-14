«Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Лидс».

Ставка: победа «Лидса» с форой (+2) за 2.36.

«Манчестер Сити» идёт на первом месте. В прошлом туре все представители топ-3 АПЛ одержали победы. Но победы были сложными. «Челси» только благодаря пенальти обыграл тот самый «Лидс». Матч был очень тяжёлым, «Челси» в некоторой мере повезло.



«Лидс» — это сильная команда, которая крайне редко проигрывает в 2 мяча. В то время как «Сити» как раз выигрывает почти всегда в 1 мяч. Так как Гвардиола делает упор на контроль мяча. И если счёт их устраивает, то «горожане» спокойно держат мяч и доводят дело до победы.



Болельщикам это не очень нравится. Мне бы тоже хотелось, чтобы «Сити» играл как «Бавария». Но у Гвардиолы принцип другой. Думаю, что нечто похожее мы увидим и в этом матче. Нет сомнений в том, что победит «Манчестер Сити». Но я не жду разгрома. «Лидс» никогда не расклеивается и против лидеров умеет выступать хорошо.



Гвардиола часто ротирует состав, чтобы сохранять свежесть футболистов. Мне кажется, что и здесь тоже будет смешанный состав.



Поскольку я верю в минимальную победу хозяев, то поставлю на Ф2 (2). В худшем случае здесь не проиграешь, поскольку максимальный разрыв в таком матче будет в 2 мяча. А при хорошем раскладе можно выиграть с хорошим коэффициентом».

Где покажут матч «Манчестер Сити» — «Лидс»?



Чего ждать от матча «Ман Сити» — «Лидс»?



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