«Штутгарт» – «Бавария»: прогноз Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Штутгарт» – «Бавария».



Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.86.



«Штормит» иногда «Баварию» — не так давно она проиграла «Аугсбургу» в Бундеслиге (1:2). А этот клуб как раз соседствует с соперником подопечных Нагельсманна по этому туру. Но, конечно, не думаю, что нас ждет еще одно неожиданное поражение действующего чемпиона Германии.



Про «Штутгарт» особо сказать нечего, он пытается сохранить прописку в Бундеслиге. Пока что клуб выполняет эту задачу – он идет на 15-м месте, не входя в зону вылета. Впрочем, плотность команд в нижней части таблицы большая, через пару туров «швабы» могут и оказаться в числе вылетающих из главного чемпионата страны.



Но стоит отметить, что «Штутгарт» идёт на неплохой серии – он не проигрывает уже в трёх матчах кряду. Дважды за этот период клуб смог победить и еще один раз сыграл вничью. Конечно, команд из топ-5 он не обыгрывал. Но забить по два мяча «Вольфсбургу» (2:0) и «Майнцу» (2:1) тоже задача не из лёгких.



Однако все бы это имело смысл, если бы «Штутгарт» играл почти с любой другой командой в Бундеслиге, кроме «Баварии». Мюнхенцы почти всех обыгрывают в турнире. В той же Лиге чемпионов они на прошлой неделе не пожалели «Барселону». Победив 3:0, команда Нагельсманна отправила каталонцев в Лигу Европы.



Учитывая плотный график игр у «Баварии», я думаю, в этой встрече она будет не так активна. Да и «Штутгарт», конечно, в контратаки играть не станет. В игре с мюнхенцами это в какой-то степени самоубийственный вариант.



Так что в исходе матча я не сомневаюсь. Думаю, будет интереснее угадать здесь голы. Конечно, «Бавария» будет управлять встречей. Как я уже сказал, она, скорее всего, постарается не тратить много сил в этой игре. Так что ставлю на тотал меньше 3.5 мячей".

Прогноз Алексея Андронова на матч «Штутгарт» — «Бавария».