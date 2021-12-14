«Штутгарт» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Штутгарт» – «Бавария» в 16-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Бавария» забьёт 2-3 гола за 1.97.



«Бавария» – явный фаворит в этой игре. Естественно, что зимовать она хочет на первом месте, уверенно завершить первую часть сезона. «Штутгарт» на фоне «Баварии» — команда довольно слабая. Даже те трудности, которые у «Баварии» возникали в последнее время, они, мне кажется, должны её нормально смотивировать на эту встречу.



Возможно, на выезде «Баварии» будет играть проще, потому что трибуны погонят «Штутгарт» вперёд, чем воспользуется соперник. Мне кажется, хорошая ставка в этом матче: «Бавария» забьёт 2 или 3 гола с коэффициентом 1.97. Не думаю, что она ограничится одним голом, а забивать четыре и больше нет никакого смысла».