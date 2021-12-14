«Дженоа» — «Салернитана»: время начала матча, где смотреть в прямом эфире

14 декабря состоится матч второго раунда Кубка Италии «Дженоа» — «Салернитана». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Дженоа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Салернитаны» оценён экспертами в 3.48. Ставки на ничью принимаются за 3.50.



Букмекеры сомневаются, что матч второго раунда Кубка Италии «Дженоа» — «Салернитана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.



Проход «Дженоа» идёт за 1.60, проход «Салернитаны» — за 2.40.



Прогноз на матч «Дженоа» — «Салернитана» с коэффицентом 3.35.