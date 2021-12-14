«Штутгарт» — «Бавария»: трансляция матча Бундеслиги, смотреть онлайн, где покажут
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14 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Германии «Штутгарт» — «Бавария». Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Штутгарта» оценён экспертами в 10.75. Ставки на ничью принимаются за 7.10.
Букмекеры уверены, что матч «Штутгарт» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.02.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.64, на пенальти — за 2.50.
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