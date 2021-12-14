«Манчестер Сити» — «Лидс»: ставка Тимура Журавеля с коэффициентом 6.10 на матч АПЛ

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Лидс».



Ставка: «Лидс» не проиграет за 6.10, победа «Лидса» с форой (+1) за 1.87.



«Вроде бы всё очевидно, «Лидс» только что проиграл «Челси», он пока не может ухватить свою игру на результат, поэтому вроде как «Сити» для Бьельсы неудобный соперник. Но у «Сити» сейчас нет такой мощи и задора, которые позволили бы без проблем одерживать победы.



В этой встрече я буду вас призывать к очень боевой ставке. Марсело Бьельса – учитель всех современных тренеров, в том числе Гвардиолы. Думаю, что он сделает жизнь «Сити» сложной. Мне кажется, что пора «Лидсу» взять своё и это будет в матче с «Сити».



«Лидс» не проиграет или «Лидс» с плюсовой форой. Мне кажется, пора. Бьельса играет против человека, который испытывает к нему огромный пиетет, Бьельса, чья команда недобирает очки, но играет качественно. Бьельса приедет в Манчестер и устроит там взбучку».