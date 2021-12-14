«Штутгарт» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Бавария».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.70.

«У «Штутгарта» по-прежнему огромное количество травмированных, проблемы есть в каждой линии. Перечислять футболистов даже нет смысла, там наберётся практически на полный состав. Команда находится в нижней части турнирной таблицы, 15-е место, она ведёт борьбу за выживание. Что касается «Баварии», то у этой команды тоже есть серьёзные кадровые проблемы, они все практически сконцентрированы в центральной зоне. И в последнее время у клуба нет россыпи красивых, ярких матчей – было поражение от «Аугсбурга», очень тяжёлая победа над «Арминией», победа над дортмундской «Боруссией», такая спорная, со счётом 3:2. Ну «Барселону» обыграли 3:0, но это уже не та «Барселона», к которой все привыкли.



Я подозреваю, что у «Штутгарта» есть здесь шансы, хозяева могут доставить «Баварии» проблемы. «Штутгарт» – команда хорошо организованная, она знает свои сильные места и умеет их использовать. Можно сделать рискованную ставку на то, что «Штутгарт» не проиграет, например, с очень большим коэффициентом, но я выбрал вариант поосторожнее. Да, «Бавария», скорее всего, будет ближе к победе, но я думаю, что обе команды смогут забить. И у тех и у других не всё в порядке с обороной, но в атаке «Бавария» смотрится не так плохо. ОЗ + ТБ (2.5) — мне кажется вполне рабочий вариант».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Штутгарт» — «Бавария».