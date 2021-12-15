Россия — Канада: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Канада.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 3.82.

«Давно уже стало понятно, что на любом этапе Еврохоккейтура его хозяева выступают под девизом «Я надену всё лучшее сразу». Исключением является последний – чешский — этап Евротура, в котором всё лучшее сразу надевают все. Поскольку через пару недель стартует чемпионат мира, и там уже не до кадровых экспериментов.



Поэтому всё, что можно было намести по амбарам и наскрести по сусекам, мы собрали, еще и добавив к этому новоиспеченный штаб олимпийской сборной, который на Кубке Первого канала ещё объясним, если в Пекин приедут энхаэловцы. Но совсем непонятен, если заокеанские товарищи 10 января скривят морды и доложат всему прогрессивному человечеству, что их и так неплохо кормят.



Поэтому у нас практически «импортный» тренерский штаб и куча игроков КХЛ, каждый из которых вроде бы может попасть на Олимпиаду, даже если там будут Овечкин и Кросби. И уж точно попадут, если их там не будет. По идее, это должно привести к запредельной мотивации и, следовательно, к разрыву сборной Канады, которая в этом составе тоже либо может поехать в Пекин, либо не может, «на ветошь» со всеми вытекающими последствиями. В принципе в том составе, который у нас есть, мы должны рвать такую Канаду и без всякой Олимпиады. Причем должны рвать, даже если новоявленный тренерский штаб, который на своих местах почти не работал, не станет не только помогать, но даже будет немного вредить.



Поэтому мой прогноз прост, как угол дома: безусловная победа сборной России в основное время и с приличным преимуществом от трех шайб и более. Потому что ежели результат будет другим, то что нам, не дай Бог, с такой сборной делать в Пекине?»

Прогноз Виктора Гусева на матч Россия — Канада.

Почему матч Россия — Канада получится результативным?