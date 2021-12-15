«Брайтон» – «Вулверхэмптон»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Брайтон» – «Вулверхэмптон».

Ставка: ничья за 3.30, тотал меньше 2 гола за 1.98.

«Брайтон» и «Вулверхэмптон» — неприятные для всех соперники. Сами не играют и другим не дают. «Вулверхэмптон» вроде достойно проиграл два последних матча «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Но при этом практически не имел никаких шансов забить. Против «Сити» единственный шанс появился на 93-й минуте. За всю игру никакого давления.



Кстати, «Брайтону» как раз удалось забить на последней минуте и добыть ничью в прошлом матче. В общем, неприятные команды, которые больше мучаются, чем играют в футбол. Расположены в середине таблицы друг подле друга.



Думаю, что между собой они тоже будут играть закрыто, ждать своих шансов на контратаках или стандартах. Будет совершенно низовая игра. Полагаю, что и угловых, и желтых карточек также мы увидим мало.



Поэтому первая ставка – это ТМ (2). Скорее всего, счет будет 0:0. Моя вторая ставка – Х. Ничья устраивает всех, оба коллектива часто делят очки с соперниками".

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