Россия — Канада: прогноз Владимира Вуйтека на матч Евротура

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Россия — Канада.

Ставка: победа России за 2.14.

«На этом этапе Евротура у сборной России очень сильная, опытная команда, вызваны лучшие игроки КХЛ. Плюс для России это домашний турнир, поэтому я считаю её главным фаворитом. Я жду от российской команды только победы на этом Кубке.



На сборную Канады у россиян всегда высокий настрой, поэтому они сыграют в полную силу, постараются одержать уверенную победу и успешно стартовать в этом турнире.



У канадцев на Кубке Первого канала новая команда, которая, конечно же, уступает в классе своему сопернику. Канада будет прибавлять по ходу турнира, а в первом матче не жду от неё качественной игры. В следующих встречах канадцы прибавят и, возможно, смогут одержать хотя бы одну победу, но для меня Канада — самая слабая команда этого турнира. Конечно, канадцы всегда могут удивить, но, судя по всему, они не составят конкуренцию европейским командам.



Канада примет участие в турнире, чтобы проверить игроков, которые выступают в КХЛ и других европейских лигах. Не исключён вариант, что игроки НХЛ не сыграют на Олимпиаде, поэтому нужно собрать команду, которая могла бы в таком случае сыграть на Олимпийских играх.



Россия одержит победу и сделает это уверенно. Предполагаю счёт 5:1 или 5:2 в пользу россиян, команда Алексея Жамнова способна на домашнем льду порадовать своих болельщиков».

Прогноз Виктора Гусева на матч Россия — Канада.

Сможет ли сборная России обыграть Канаду?

Прогноз Максима Лебедева на матч Россия — Канада.